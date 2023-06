Após polêmica, João Guilherme dá show de beleza e estilo ao postar vídeo em Paris

O ator João Guilherme mostrou os melhores momentos de sua viagem a Paris em um vídeo compartilhado em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 29, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo mostrando os melhores momentos de sua viagem a Paris. O ator foi acompanhar a Semana de Moda de Paris e esbanjou estilo nos dias que ficou na cidade francesa.

João surgiu passeado pelas ruas de Paris com uma camiseta preta com brilhantes, e calça preta. O astro da série “De Volta Aos 15” ainda surgiu estiloso com um blazer bege por cima de uma camiseta preta estampada e um shorts com estampa de cobra.

O filho do cantor Leonardo curtiu a viagem não só para comprar roupas e montar looks, mas também para acompanhar desfiles de grifes que aconteceram na Paris Fashion Week. No vídeo com os melhores momentos da viagem, João ainda surgiu em seu luxuoso hotel fazendo sua rotina de skin-care.

“Onde aperta o botão para viver tudo isso de novo?”, escreveu o meio-irmão do cantor Zé Felipe revelando que o vídeo era um TBT da viagem. Nos comentários, a atriz e amiga de João, Maisa Silva comentou: “Lacrou”.

Os seguidores de João Guilherme adoraram o clipe e rasgaram elogios nos comentários do post! “João Guilherme botando a masculinidade de um monte de macho em jogo”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Enquanto o povo fala, João está sendo feliz em Paris”. Um admirador ainda disse: “Tá podendo falar ou está ocupado sendo o homem mais gato desse mundo?”.

“Isso aí menino, seja feliz, muito feliz. E deixa quem quiser falar, que falem enquanto você fatura dinheiro, fama e felicidade”, comentou uma fã. Outro seguidor escreveu: “Você entregou muito. Amamos você de cropped”. Outra admiradora reagiu ao clipe dizendo: “Ele sabe que é lindo”.

Polêmica!

João Guilherme se viu envolto em polêmica nestes últimos dias. Isso porque, o astro surgiu em Paris com um cropped e um leque. O visual do jovem rendeu várias opiniões. Até o meio-irmão de João, Zé Felipe comentou: "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo. Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa”.

Depois de diversas críticas e elogios, João veio a público se pronunciar sobre a polêmica formada por conta de suas roupas: "Juro, muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho", declarou.