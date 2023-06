Zé Felipe debocha de look polêmico do irmão, João Guilherme: "Não tem jeito"

Zé Felipe debocha de look polêmico usado pelo influenciador; produção com cropped e leque dividiu opiniões

O cantor sertanejo Zé Felipe se pronunciou nesta terça-feira, 27, após a polêmica envolvendo o look do irmão, João Guilherme. Ele foi questionado pelos fãs e fez questão de dar sua opinião sobre o visual do caçula dos filhos de Leonardo.

Isso porque ele apareceu com um visual ousado composto por cropped, leque na mão e bolsa. O vídeo do galã nos bastidores da Semana de Moda de Paris viralizou e rendeu muitas reações. Agora, foi a vez do marido de Virgínia Fonseca debochar.

"A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo", disse ele antes de elogiar o irmão. "Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa", finalizou.

Mais cedo, o próprio João Guilherme se pronunciou."Juro, muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho", declarou.

Ainda nos últimos dias, João Guilherme levou os seguidores à loucura ao posar em camisa. Antes de viajar para fora do Brasil, o ator foi flagrado no mesmo bar em que Bruna Marquezine estava, o que fortaleceu os boatos de que eles estariam vivendo um romance.

João Guilherme joga a real sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca: ''Barraco armou''

O irmão de Zé Felipe (24), João Guilherme (21), não ficou quieto ao ver a polêmica envolvendo a cunhada, Virginia Fonseca (23), e o jornalista Evaristo Costa (46). Sensibilizado com a situação, o filho de Leonardo (59) comentou como está sua família após os últimos acontecimentos.

O cantor e ator falou sobre as pessoas julgarem seus parentes até demais. "Vocês pegam alguém pra criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. vocês não sabem como pode ta a cabeça de quem vocês tão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não ta gostando da música, não ouve, é simples. Não tá gostando do que vê nos stories da gata, NÃO VÊ", começou dizendo.