Tá rolando? Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem em bar

Após boatos de romance, Bruna Marquezine e João Guilherme são fotografados em mesmo bar por fã

Após saírem boatos de que Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo um romance, uma fã mostrou fotos que tirou com eles em um bar do Rio de Janeiro. Neste sábado, 17, as imagens foram revelados pelo Instagram Gossip do Dia.

Nos registros exibidos, a fã apareceu usando a mesma roupa laranja, o que mostra que realmente os cliques foram tirados no mesmo dia. Segundo a pessoa, ela os encontrou em um bar carioca. O filho do cantor sertanejo Leonardo e a atriz, que está no ar na reprise de Mulheres Apaixonadas, não surgiram nos cliques juntos.

Nesta sexta-feira, 16, o Fofocalizando, do SBT, deu a notícia de Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo um affair. Quem contou a história foi a jornalista Gaby Cabrini, que conversou com uma amiga da famosa que entregou a história. "Estão conhecendo melhor, eles já trocaram uns beijinhos. E agora ela deu uma passadinha no perfil dele para curtir umas fotos", disse ela.

Ela ainda disse que os dois se aproximaram por assuntos em comum. "Ele é divertido, bonito e que ele chamou a atenção da Bruna pelo humor e pelo interesse dele por moda, por vários assuntos. Estão se conhecendo melhor", disse.

Veja o flagra de Bruna Marquezine e João Guilherme:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Mágoa? Irmã de Neymar revela bastidores da relação com Marquezine: "Nunca fez"

Em um momento bem sincero, a influenciadora Rafaella Santos fez elogios para Bruna Marquezine, que durante muitos anos foi namorada de seu irmão Neymar Jr. Ela foi questionada sobre sua relação com a atriz e surpreendeu em suas palavras.

"Não tenho nada conta, é uma menina do coração gigante. Acho ela espetacular, acho ela muito linda, tem uma família incrível", disse a influenciadora durante participação no 'Podcats' transmitido na noite desta quinta-feira, 15.

Em tom de desabafo, ela disse que as duas nunca tiveram qualquer problema nos bastidores. "O tempo que a gente passou juntos foi incrível. Não tenho mágoa, não tem raiva, nada. Ela nunca me fez nada", garantiu.

Na entrevista, Rafaella Santos também elogiou a atual namorada do irmão, Bruna Biancardi. "Adoro, ela é minha cunhada, vai ter meu sobrinho ou sobrinha. Ela tem um coração muito bonito, entrou para a nossa família há pouco tempo e espero que fique muito. Tenho muita admiração por ela. Nossa relação ainda vai ser muito prolongada", afirmou.