Após fim da novela, Sheron Menezzes dá show de beleza em viagem: 'Perfeita'

De férias, Sheron Menezzes dá show de beleza em local paradisíaco e revela destino de viagem

Após viver sua primeira protagonista, Sol, em Vai Na Fé, novela das sete que está prestes a acabar, a atriz Sheron Menezzes já saiu de férias. Nesta terça-feira,01, a famosa revelou o destino escolhido para descansar depois do trabalho intenso dos últimos meses.

De biquíni estampado e óculos escuros, a global surgiu deslumbrante em uma praia paradisíaca em Curaçao, no Caribe. Dando um show de beleza natural, Sheron Menezzes roubou a cena no local e se destacou.

"Eu não aguento essa cor. Oficialmente de férias", disse a atriz ao surgir renovando o bronzeado e tomando um drink em seu primeiro dia de descanso fora do Brasil. Nos comentários, os internautas encheram a protagonista da novela das sete de elogios. "Perfeita demais", enalteceram os fãs. "Deusa", falaram outros.

Além de Sheron outras atrizes de Vai Na Fé estão em Curaçao. Carla Cristina Cardoso, Clara Moneke e Leticia Sallesviajaram juntas para celebrar o sucesso da trama que ficará no ar até 11 de agosto, mas o elenco já encerrou as gravações.

Sheron Menezzes se emociona ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".