Após confirmar cura do câncer, Ana Furtado curte viagem na neve

Na Noruega, apresentadora Ana Furtado curte momentos na neve e surge radiante após dias de confirmação de sua cura contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado está curtindo uma viagem fora do Brasil. Nesta terça-feira, 05, a famosa postou fotos na neve e roubou a cena no local ao surgir toda sorridente. Após confirmar sua cura contra o câncer, ela foi para Noruega.

Cheia de energia e vitalidade, a esposa do diretor Boninho esbanjou beleza ao posar em meio a paisagem branca. "Se essa viagem tivesse um nome de filme seria… "Procurando Aurora: uma aventura congelante"", disse ela.



"Já pesquei no lago congelado, já tomei Aquavit, já vi neve caindo, já fiz churrasco no meio da neve, já explorei metade da Ilha de Senja… e nada de encontrar Aurora. Que dia será que ela vai dar o ar da graça, hein, gente", falou ela sobre o fenômeno da Aurora Boreal.

Na última semanas, antes de viajar, Ana Furtado postou um víeo ao lado de seu médico. Muito emocionada e chorando, ela ouviu do profissional que seus exames apontaram que ela está totalmente curada do câncer.

A famosa foi diagnosticada com um tumor no seio em 2018 e logo iniciou o tratamento. No ano passado, a apresentadora conversou com a CARAS sobre sua esperança na cura: “A fé que tenho em Deus não me deixou fraquejar em nenhum momento. Reuni também todas as minhas forças para resistir ao tratamento e seguir a minha vida normal”, declarou.

Ana Furtado se despede de remédio contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer. Curada após cinco anos de retirada do tumor da mama e do tratamento, a famosa celebrou recentemente o penúltimo comprimido de um remédio que ingeria para combater completamente a doença.

Feliz e emocionada, a esposa do diretor global Boninho gravou um vídeo com o comprimido na mão se despedindo dessa fase de sua vida. "PENÚLTIMO DIA DO TAMOXIFENO! Eu não tenho dúvidas de que TUDO PASSA! Amém!", escreveu ela.

No início de setembro deste ano, Ana Furtado celebrou sua cura total contra o câncer. “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, relembrou o momento do tratamento.