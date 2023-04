Angélica e Luciano Huck surgem em clima de romance durante passeio de barco: ‘Meu amor’

Apresentadores Angélica e Luciano Huck aproveitam momento romântico em barco luxuoso

Nesta segunda-feira, 24, a apresentadora Angélica (49) mostrou em suas redes sociais como aproveitou seu final de semana ao lado de seu amor, o também apresentador Luciano Huck (51). Com cliques em clima de romance, os dois curtiram um passeio de barco luxuoso, com seus pets, em um cenário para lá de paradisíaco.

“Eu amo o mar, vocês sabem disso, não é? Uma conexão poderosa de plenitude e calmaria. Ainda mais quando estamos em ótima companhia. Principalmente quando se trata do meu amor, minha família e meus filhos de 4 patas. Dump do meu final de semana”, escreveu a loira, na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Angélica e Huck aparecem em um clima super romântico na embarcação, no meio do mar, com um pôr do sol para lá de magnífico, que deixou os cliques ainda mais sensacionais. Além disso, a apresentadora aproveitou para mostrar algumas imagens de seus animaizinhos. Claro, a postagem arrancou inúmeros elogios dos internautas.

Luciano fez questão de comentar, enviando diversos emojis de corações vermelhos para a amada, com quem está há quase 20 anos. “Lindos”, exaltou a atriz Grazi Massafera, completando a mensagem com um emoji de carinha de apaixonada. “Lindos demais, Deus abençõe vocês. Te amo, fada”, exclamou uma seguidora. “Tão lindo a conexão, companheirismo de vocês… isso é primordial”, elogiou uma terceira internauta.

