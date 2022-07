Ana Paula Siebert leva a família para andar de metrô em Nova York: ''Venci na vida''

Ana Paula Siebert convenceu o marido, Roberto Justus, a andar de metrô com as filhas, Rafa e Vicky

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 13h29

Ana Paula Siebert (34) arrancou risadas dos seus seguidores ao mostrar um passeio diferente com a família em Nova York.

No último domingo, 17, a influenciadora convenceu o marido, Roberto Justus (67), a andar de metrô com as filhas, Rafa (12) e Vicky (1).

E claro que a loira gravou tudo e dividiu a filmagem com os seguidores.

"O dia que coloquei o Roberto no metrô e estou limpando o meu óculos na camisa dele. Sabe o que isso significa? Que venci na vida", brincou ela no vídeo onde o empresário comprar as passagens.

Ana Paula também comentou sobre a sua felicidade em realizar o passeio com a família.

"Eu passei a juventude andando de metrô e ver a Rafa e Vicky hoje foi nostálgico. Me lembrei de vários momentos em que eu era uma menina olhando pela janela e sonhando tanto… e que bom que o @robertoljustus topou embarcar com a gente, afinal de contas, o que vale na vida são as memórias e assistir nossas meninas descobrindo o mundo é demais!", escreveu ela.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANA PAULA SIEBERT