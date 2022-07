Ana Paula Siebert embarca com a família para Nova York: ''Lá vamos nós!''

Ana Paula Siebert exibiu alguns cliques encantadores ao lado de sua família, embarcando para Nova York

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 16h01

Nesta quinta-feira, 14, Ana Paula Siebert (34) embarcou, ao lado de sua família, para uma viagem de férias especial para Nova York.

Para celebrar esse momento, a influenciadora publicou uma série de cliques da família no aeroporto, exibindo todos os bastidores da viagem.

O primeiro post da loira foi feito assim que eles chegaram no aeroporto: "Family trip! Lá vamos nós!", escreveu ela.

Em seguida, ela publicou alguns vídeos onde ela aparece carregando uma mala com a filha, Vicky (1), com a enteada, Rafa Justus (12) e com o marido, Roberto Jutus(67), enquanto caminhavam juntos.

Em seguida, ela fez vídeos conversando com os seguidores: "Direto do aeroporto, esperando para embarcar. A gente está indo para Nova York, visitar a Lu, conhecer a casa nova dela. Estamos indo a família inteira".

A artista ainda publicou cliques encantadores onde aparece trocando carinhos com Vicky e posando ao lado de Rafa e Roberto.

A gata ainda exibiu seu aerolook elegante, já que ela apostou em um conjuntinho rosa, com um top de manga comprida e uma calça estilosa, combinando com um tênis também rosa.

Confira os cliques de Ana Paula Siebert no aeroporto, embarcando com sua família:

Ana Paula Siebert embarca com a família para Nova York

Créditos: Reprodução/Instagram