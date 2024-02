Ana Maria Braga esbanja alegria em novos registros ao lado do namorado

De férias da TV, a apresentadora Ana Maria Braga abriu o álbum de fotos de sua viagem nos Estados Unidos ao lado da família

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou que está aproveitando bastante cada momento de suas férias nos Estados Unidos ao lado da família. Nesta quarta-feira, 21, ela usou as redes sociais para compartilhar com os fãs uma sequência de registros durante um passeio no estado de Utah.

Sempre muito elegante, Ana esbanjou alegria e surgiu mega sorridente ao posar para os cliques com o namorado, o jornalista Fabio Arruda. Em uma das fotos, a apresentadora do Mais Você, da Globo, surgiu abraçadinha com o companheiro e encantou os seguidores.

Além do amado, ela também posou ao lado do filho, Pedro Maffeis, sua nora e seu neto. "Dias mais que lindos por aqui. Os parques de Utah são divinos. É um frio do cão, mas com paisagens que não estamos acostumados, o que faz valer muito a pena. Uma aventura inesquecível em família", escreveu na legenda.

Recentemente, Ana Maria Braga compartilhou as primeiras fotos da viagem. Na ocasião, a família aproveitava um passeio em Las Vegas. Vale lembrar que a famosa e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano.

Os primeiros rumores de que a apresentadora estaria namorando começaram em junho de 2022, quando a colunista Fabia Oliveira, à época do site Em Off, apontou o início da relação.

Confira as imagens:

Neto de Ana Maria Braga dá show de fofura em rara aparição

A herdeira de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, encantou ao postar fotos de seu herdeiro, Varuna, que até o nascimento de Hima era o caçulinha. Nesta quinta-feira, 15, a mamãe de quatro netos da apresentadora postou os registros raros e esbanjou fofura.

Com os cabelos mais longos e já com carinha de criança de sono, o pequeno chamou a atenção ao surgir sentado no sítio onde a família mora perto da natureza. "Oi gente! Acabei de acordar… sou o Varuna, reizinho da casa. Que bom dia pra sermos nós", escreveu Mariana.

Nos comentários, os internautas logo babaram pelo netinho de Ana Maria Braga. "Que fofurinha", elogiaram os fãs. "Lindo", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a loira comemorou o aniversário da filha mais velha de Mariana Maffeis, Joana, de 13 anos. A garota chamou a atenção por sua semelhança com a avó.