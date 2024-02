Ana Maria Braga surge abraçada com o namorado em nova foto

De férias da TV, Ana Maria Braga revela destino de sua viagem ao posar com o namorado e o filho em cenário deslumbrante

A apresentadora Ana Maria Braga está de férias com a família e mostrou as primeiras fotos nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 16, a estrela revelou que foi para Las Vegas, nos Estados Unidos, com seu namorado, Fábio Arruda, e a família do seu filho, Pedro Maffeis.

Em um dos passeios pela região, eles foram visitar o Grand Canyon e posaram juntinhos. Inclusive, Ana Maria surgiu abraçada com seu namorado em um clique em família.

"Ontem tivemos a oportunidade de conhecer o Grand Canyon, que é uma falha geológica “escavada” pelo Rio Colorado aqui no estado de Arizona nos Estados Unidos. Fica perto de Las Vegas, embora a cidade fique no estado vizinho, Nevada. Esse recorte chega a ter mais de 400km de comprimento e o rio que às vezes parece estreitinho lá embaixo, pode ter até 1,8km de profundidade. Impressionante, né?", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.

Ana Maria Braga completou 74 anos em abril

A apresentadora Ana Maria Braga completou 74 anos de vida e fez um post especial nas redes sociais para celebrar o seu aniversário. Inclusive, ela aproveitou para mostrar uma foto inédita com seu novo namorado, Fabio Arruda.

Em um álbum de fotos, ela e o amado apareceram em uma selfie em preto e branco de um dia de diversão ao ar livre. Além dessa foto, ela também relembrou momentos de sua vida desde a juventude até hoje em dia.

"Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias… É um mundo todo que cabe em 74 anos. Como agradeço a Deus por essa vida maravilhosa de oportunidades, experiências, trocas, amores, dissabores, risos, choros e todos os ingredientes que a vida precisa para dizermos que vivemos de verdade. E eu posso dizer que hoje eu tenho banquete chamado existência. Ao olhar essas fotos penso na música dos Novos Baianos… “a menina ainda dança… até o sol rair, até dentro de você nascer o que há”", disse ela.

E completou: "Deixe sempre o espírito da “sua menina” e do “seu menino” dançar dentro de você. Obrigada. Obrigada por tanto. Obrigada por estarem junto comigo. Não é só para vocês. É COM VOCÊS. Sempre grata. Ana Maria Braga".