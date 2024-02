Neto de Ana Maria Braga dá show de fofura em rara aparição

Rara aparição! Neto de Ana Maria Braga encanta ao surgir crescido; Varuna é o terceiro filho da herdeira da apresentadora, Mariana Maffeis

A herdeira de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, encantou ao postar fotos de seu herdeiro, Varuna, que até o nascimento de Hima era o caçulinha. Nesta quinta-feira, 15, a mamãe de quatro netos da apresentadora postou os registros raros e esbanjou fofura.

Com os cabelos mais longos e já com carinha de criança de sono, o pequeno chamou a atenção ao surgir sentado no sítio onde a família mora perto da natureza. "Oi gente! Acabei de acordar…… sou o Varuna, reizinho da casa. Que bom dia pra sermos nós", escreveu Mariana.

Nos comentários, os itnernautas logo babaram pelo netinho de Ana Maria Braga. "Que fofurinha", elogiaram os fãs. "Lindo", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a loira comemorou o aniversário da filha mais velha de Mariana Maffeis, Joana, de 13 anos. A garota chamou a atenção com a semelhança com a avó.

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.