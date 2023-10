Ana Furtado mostra viagem divertida com a filha e Boninho: ''Prontíssima''

Com o marido e a filha, Ana Furtado mostra vigem divertida após celebrar cura do câncer

A apresentadora Ana Furtado mostrou que está curtindo mais uma viagem em família. Após lançar seu livro e celebrar a cura do câncer, a famosa surgiu radiante ao lado do marido, Boninho, e de sua única filha com ele, Bella Oliveira, nesta segunda-feira, 09.

O destino escolhido pelo trio foi a Disney, nos EUA, e surgiram prontos para brincarem no parque com muita disposição. Usando roupas casuais e tênis nos pés, eles posaram sorridentes no local para aproveitarem cada instante juntinhos.

"Uma família prontíssima pra bater muita perna, acenar muito pro Mickey e berrar muito nos brinquedos! Preparados? Vamos nessa", disse Ana Furtado ao revelar os registros especiais ao lado de seus amores.

Na última semana, a ex-global marcou presença no Mais Você e foi surpreendida com um recado da filha. “Eu estou muito orgulhosa desse livro novo dela e como eu espero que esse livro ajude muitas mulheres no Brasil todo e quero falar que eu te amo, mãe. Eu estou com muita saudades. Espero que você volte logo”, disse a jovem.

Ana Furtado, diagnosticada com um tumor no seio em 2018, terminou o tratamento no mês passado. Em 2022, a apresentadora conversou com a CARAS sobre sua fé na cura: “A fé que tenho em Deus não me deixou fraquejar em nenhum momento. Reuni também todas as minhas forças para resistir ao tratamento e seguir a minha vida normal”, declarou.

