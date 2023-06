Yanna Lavigne dá show de fofura ao curtir praia com a filha caçula

A atriz Yanna Lavigne encanta ao curtir dia de sol na praia com a filha caçula, Amélia; veja o momento

Na tarde da última quarta-feira, 28, Yanna Lavigne deu um show de fofura enquanto se divertia com a filha na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Curtindo o dia de sol em grande estilo, a atriz foi clicada por um paparazzi na companhia da pequena Amélia, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Gissoni, que também é pai de Madalena, de seis anos.

Radiante, a mamãe coruja fez a festa ao brincar com a filha na areia da praia. Lavigne ainda mostrou toda sua boa forma ao desfilar o corpão sarado no local enquanto renovava o bronze, a bordo de um biquíni amarelo com detalhe em amarração. Por sua vez, Amélia, que tem um ano e quatro meses, roubou a cena com um maiô colorido.

Há poucas semanas, Yanna Lavigne se derreteu nas redes sociais ao comemorar mais um ciclo de vida da filha mais velha do casal. "Meu raio de luz. Que me ensina e honra minha vinda aqui na terra, meu maior feito são vocês", declarou ela na publicação.

VEJA AS FOTOS DE YANNA LAVIGNE NA PRAIA COM A FILHA:

Foto: Dilson Silva/AgNews

VIAGEM DE KOMBI

Aventureira, a atriz Yanna Lavigne anunciou nas redes sociais a volta de uma experiência única na companhia da família: viajar a bordo de uma kombi! Recentemente, a mulher de Bruno Gissoni, contou que o projeto está voltando com tudo.

"Em 2019 a gente percorria em quatro rodas um sonho num mix de imaterial das coisas que eu tatuei na minha história com o que é mais sensível ao toque, bem terreno mesmo do calor humano, folclores, mergulho em outras realidades", disse ela na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.