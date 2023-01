Yanna Lavigne e Bruno Gissoni fazem festinha em família para a caçula, Amélia

Atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni reúnem a família na comemoração do primeiro aniversário da filha mais nova, Amélia

Os papais Yanna Lavigne (33) e Bruno Gissoni (35) reuniram a família na noite de quarta-feira, 18, na comemoração de um aninho da filha mais nova, Amélia!

A pequena ganhou uma festinha intimista do casal de atores, que também são pais de Madalena, de 5 anos de idade. A decoração da celebração foi de animais, com direito a docinhos, bolo, samambaias e balões verdes.

Gissoni compartilhou um lindo clique com a aniversariante no colo e se derreteu: "1 volta ao sol do meu amor", escreveu ele na postagem.

Ana Sang, mãe de Bruno, também publicou registros da festinha de Amélia. Nas imagens, postadas no Instagram, a avó aparece ao lado do casal, das netas, e do outro filho famoso, Rodrigo Simas (31).

"Hoje nossa pequena fez 1 Aninho!!! Muito amor envolvido...", escreveu Ana sobre a netinha. Vale lembrar que Ana Sang também é mãe de Felipe Simas, de 29 anos.

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni fazem festinha para a caçula:

Yanna Lavigne se declara no primeiro aniversário de Amélia

A mamãe coruja encheu seu feed de amor ao compartilhar cliques inéditos da aniversariante Amélia, feitos pela irmã, Madalena, de 5 anos, na quarta-feira, 18.

Celebrando um aninho da herdeira mais nova, Yanna Lavigne, que costuma falar sobre a maternidade real na web, declarou seu amor pela bebê e destacou a importância de sua família. "Essas fotos sua irmã que tirou. Foi incrível te acertar tanto, o céu limpo em Minas, no frio da Páscoa que dá na serra. Foi assim, planejando sem querer, que você bateu no meu portão. Como quem diz, batendo as palmas: “ô de casa, da licença que tô entrando! Tem bolo quentim?”. Fiz morada, fiz ninho quentim", iniciou a famosa.

