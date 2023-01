Caçula de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni completa um aninho: ''Incrível te acertar tanto''

Atriz Yanna Lavigne faz linda declaração ao comemorar o primeiro ano de vida da filha mais nova com Bruno Gissoni, a pequena Amélia

Dia de festa na casa da família Lavigne Gissoni! Isso porque a caçulinha de Yanna Lavigne (33) e de Bruno Gissoni (36) está completando seu primeiro ano de vida nesta quarta-feira, 18!

A mamãe coruja encheu seu feed de amor ao compartilhar cliques inéditos da aniversariante Amélia, feitos pela irmã, Madalena, de 5 anos.

Celebrando um aninho da herdeira mais nova, Yanna, que costuma falar sobre a maternidade real na web, declarou seu amor pela bebê e destacou a importância de sua família.

"Essas fotos sua irmã que tirou. Foi incrível te acertar tanto, o céu limpo em Minas, no frio da Páscoa que dá na serra. Foi assim, planejando sem querer, que você bateu no meu portão. Como quem diz, batendo as palmas: “ô de casa, da licença que tô entrando! Tem bolo quentim?”. Fiz morada, fiz ninho quentim", iniciou a famosa.

"Hoje completa um ano de vida a quatro, de maternar 100% entre altos e baixos. Descobri potência em mim, vinda de todos vocês. Que belo quarteto fantástico formamos! Te amo!", declarou Lavigne ao legendar a publicação.

Confira a declaração de Yanna Lavigne para a filha, Amélia:

De maiô recortado, Yanna Lavigne rouba a cena com corpão em Noronha

Recentemente, Yanna Lavigne curtiu uma temporada nas praias de Fernando de Noronha sozinha. A atriz passou a virada do ano com a família, ao lado do marido, o ator Bruno Gissoni, e das filhas, Madalena e Amélia.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela esbanjou sua beleza natural e recebeu chuva de elogios dos seguidores. O ensaio fotográfico foi feito por Carol Sábio, fotógrafa especializada em trabalhos na ilha de Pernambuco. Usando um maiô cavado preto com recorte estratégico na barriga, Yanna deixou à mostra seu abdômen sarado e as pernas torneadas. "Teve chuva, rezadeira e a Carol Sábio registrando o momento da sereia", escreveu Lavigne ao legendar a postagem.

