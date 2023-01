Em Noronha sem o marido e as filhas, Yanna Lavigne rouba a cena com corpão: ''Uma sereia''

Atriz Yanna Lavigne está aproveitando dias em Noronha sem a família e chamou atenção pela beleza natural em fotos de maiô recortado

Após passar a virada de ano com a família, a atriz Yanna Lavigne (33) está aproveitando dias nas praias de Fernando de Noronha sozinha!

Sem o marido, Bruno Gissoni (36), e as filhas, Madalena (5), e a pequena Amélia, de 11 meses, a famosa posou em ensaio fotográfico pelas lentes de Carol Sabio. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela esbanjou sua beleza natural e recebeu chuva de elogios dos seguidores.

Usando um maiô cavado preto com recorte estratégico na barriga, Yanna deixou à mostra seu abdômen sarado e as pernas torneadas.

"Teve chuva, rezadeira e a @carolsabio registrando o momento da sereia", escreveu Yanna Lavigne ao legendar a postagem.

"Eita que é linda", elogiou a amiga Mariana Goldfarb (32), mulher de Cauã Reymond (42), nos comentários. Os fãs também babaram: "Lindaaaa, uma sereia", "Linda como sempre!", "Deusa", "Gata, lindíssima", "Lindona", "Musa", nenhuma das lendas folclóricas existentes nesse mundo seriam capazes de descrever a beleza dessa sereia", destacaram alguns admiradores.

Confira as fotos de Yanna Lavigne em Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne fala sobre viajar com as filhas

A atriz Yanna Lavigne usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a recente viagem em família para Noronha.

No domingo, 08, a artista, que costuma falar sobre a maternidade real na web, compartilhou registros em que do marido, Bruno Gissoni, aparece na praia ao lado das duas filhas do casal, Madalena, e a pequena Amélia, que completa seu primeiro aninho no dia 18 de janeiro. E

Em seu feed no Instagram, Yanna comentou sobre as dificuldades de viajar com crianças pequenas, mas ressaltou que se permitiu viver e que conseguiu aproveitar os momentos com a família. "Vocês são a minha melhor escolha sempre. Viajar com crianças não é fácil, desde malas infinitas e horas que não passam antes do destino final. O receio que só acaba quando a viagem também acaba, mas só terei certeza se eu… permitir. Escolher que a viagem aconteça, entubar as previsões ansiosas. E se for perrengue, baixar a imunidade, e se faltar remédio??", iniciou a famosa.

