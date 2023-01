Yanna Lavigne, mulher de Bruno Gissoni, fala sobre viajar com as filhas: ''Não é fácil''

Curtindo dias em Noronha, atriz Yanna Lavigne comenta sobre dificuldade de viajar com duas crianças e se declara para a família

A atriz Yanna Lavigne (33) está curtindo viagem para Fernando de Noronha na companhia da família e usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o momento.

No domingo, 08, a artista, que costuma falar sobre a maternidade real na web, compartilhou registros em que do marido, Bruno Gissoni (36), aparece na praia ao lado das duas filhas do casal, Madalena (5), e a pequena Amélia, que completa seu primeiro aninho no dia 18 de janeiro.

Em seu feed no Instagram, Yanna comentou sobre as dificuldades de viajar com crianças pequenas, mas ressaltou que se permitiu viver e que conseguiu aproveitar os momentos com a família.

"Vocês são a minha melhor escolha sempre. Viajar com crianças não é fácil, desde malas infinitas e horas que não passam antes do destino final. O receio que só acaba quando a viagem também acaba, mas só terei certeza se eu… permitir. Escolher que a viagem aconteça, entubar as previsões ansiosas. E se for perrengue, baixar a imunidade, e se faltar remédio??", iniciou a famosa.

"Então, e se não formos? Num emaranhado de “e se?” Deixei acontecer. Nenhum monstro da insegurança aconteceu. Poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Eu curti minha família como se eu tivesse no mundo dos sonhos, como já diria a Madalena", continuou.

Ao finalizar, Yanna fez questão de agradecer pela parceria do marido e se declarou para a família. "Estar com vocês é sonho bom, é sonhar acordada. Cada vez mais tô deixando de ser a colaboradora da equipe. Me sinto autora da minha ilustre obra, e você meu amor @brunogissoni obrigada por permitir que esse caminho aconteça. Eu amo vocês do fundo da minha alma", disse ela.

Nos Stories de seu Instagram, Yanna ainda contou que o marido e as herdeiras já voltaram de viagem e que ela vai curtir mais alguns dias sozinha em Noronha.

Confira o post de Yanna Lavigne sobre viagem com a família:

Yanna Lavigne encanta com fotos ao lado das filhas

Yanna Lavigne derreteu os seguidores ao publicar um álbum de fotos com as filhas Madalena e Amélia, de 11 meses. "Dia 1 e estamos bem. Obrigada vida!", legendou.

A atriz, casada com Bruno Gissoni, está em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. Nas imagens, ela aparece com um sorriso largo enquanto posa com as meninas curtindo o mar. As fotos chamaram a atenção dos seguidores que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Que fotos lindas", disparou uma fã. "As sereias mais lindas da ilha", continuou outro.

