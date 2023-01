Yanna Lavigne encanta em fotos com as filhas: "Obrigada vida"

Yanna Lavigne também mandou um recado para os seguidores

Yanna Lavigne (33) derreteu os seguidores nesta segunda-feira, 02, ao publicar um álbum de fotos com as filhas Madalena (05) e Amélia, de 11 meses. "Dia 1 e estamos bem. Obrigada vida!", legendou.

A atriz, casada com Bruno Gissoni (36), está em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. Nas imagens, ela aparece com um sorriso largo enquanto posa com as meninas curtindo o mar.

As fotos chamaram a atenção dos seguidores que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Que fotos lindas", disparou uma fã. "As sereias mais lindas da ilha", continuou outro.

Mais cedo, Yanna posou ao lado do companheiro durante uma festa de fim de ano na praia. "Te amo, tubarão", se derreteu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne fala sobre a importância da meditação: "Me ajuda"

Yanna Lavigne usou as redes sociais para falar sobre a importância da meditação em sua vida. No seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece em meio à natureza e contou como a prática ajuda a "não ansiar pelo futuro distante".

"Sabadão de chuva no rio, e a sensação é querer estar aqui. O aqui e o agora não são só frase de efeito, pode virar mantra até a gente se concentrar e fluir no hoje, nas riquezas do momento, conseguir não pirar, não querer fugir daqui, de mim...", começou.

Ela ressaltou que a meditação fez com que se conhecesse melhor. "Meditar me ajuda, consigo acalmar, não prever, não ansiar pelo futuro distante. Ele simplesmente vai acontecer no segundo seguinte. No fluxo da vida. O segredo - que não existe segredo - é me reconhecer no meu dia a dia, honrar a mim mesma. Conhecer minhas sombras para acolhê-las e abraçá-las me ajudou a cuidar de mim, do meu entorno com carinho, sem pressão de ser e ter que...", acrescentou.