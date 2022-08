Yanna Lavigne anuncia volta de viagem de kombi com a família: ''Agora com nova integrante''

Atriz Yanna Lavigne revela que voltará a viajar pelo Brasil a bordo de uma kombi ao lado de Bruno Gissoni e das filhas, Madalena e Amélia

A atriz Yanna Lavigne (32) usou suas redes sociais para anunciar a volta de uma experiência única na companhia da família: viajar a bordo de uma kombi!

Na manhã deste sábado, 06, a artista contou que o projeto está voltando com tudo, desta vez, a herdeira caçula, Amélia, que tem apenas 6 meses, vai acompanhar a mamãe, o pai Bruno Gissoni (35), e a irmã mais velha, Madalena, de 5 anos, pelo Brasil.

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou um vídeo recordando quando deram início à viagem pelo país de kombi, em 2019, que sempre foi um sonho do ator.

"Em 2019 a gente percorria em quatro rodas um sonho num mix de imaterial das coisas que eu tatuei na minha história com o que é mais sensível ao toque, bem terreno mesmo do calor humano, folclores, mergulho em outras realidades", começou escrevendo.

"Nessa pluralidade de conexão de vidas eu só sei que colecionei instantes, muitaaaa nature e conversa boa com gente que já traçou caminhos comigo, só não sei onde... Essa introdução toda pra dizer que A gente tá voltando, agora com nova integrante! @antesqueomundoacabe_", disse ainda.

"Eu querooooo", disse Bruno nos comentários. "Família linda", "Não tô preparada pra ver Amélia pelo mundooooo... mentira, tô simmm!", "Que sonho", "Aaaah !!! Que MASSA!!! Venham a Ilhéus novamente!", "Perfeitos", destacaram os fãs.

Herdeira de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni encanta ao surgir nos palcos

Madalena, primogênita de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, quer seguir a carreira artística dos papais! Recentemente, a atriz compartilhou uma sequência de fotos em que a garotinha aparece no teatro se divertindo e dançando no tablado, e a atriz se declarou ao falar sobre o amor da herdeira pelo palco. "Em seu habitat natural. No palco. Quando me perguntam se eu incentivo, se me incomodo... Uma mistura de um com o outro ou nada disso. Eu paro, observo o fascínio que ela traz nos olhos quando fala de teatro. Como falasse de bolo recheado, de cabananinha de lençol no chão da sala... Aí eu relaxo, deve ser essa a sensação de estar em casa tomando mama de chocolate quentinho", se derreteu.

