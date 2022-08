Filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni rouba a cena ao surgir nos palcos

Primogênita dos atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, a pequena Madalena encanta a web ao posar em palco no teatro

Redação Publicado em 01/08/2022, às 07h23

A primogênita dos atores Yanna Lavigne (32) e Bruno Gissoni (35), a pequena Madalena, de apenas 5 anos, quer seguir a carreira artística dos papais!

Na noite de domingo, 31, a mamãe coruja compartilhou uma sequência de fotos em que a garotinha aparece no teatro. Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, Mada aparece se divertindo e dançando no tablado, e a atriz se declarou ao falar sobre o amor da herdeira pelo palco.

"Em seu habitat natural. No palco. Quando me perguntam se eu incentivo, se me incomodo... Uma mistura de um com o outro ou nada disso. Eu paro, observo o fascínio que ela traz nos olhos quando fala de teatro. Como falasse de bolo recheado, de cabananinha de lençol no chão da sala... Aí eu relaxo, deve ser essa a sensação de estar em casa tomando mama de chocolate quentinho", se derreteu Yanna na legenda da publicação.

Vale lembrar que Yanna e Bruno também são pais de Amélia, de 6 meses.

Confira as fotos da herdeira de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni nos palcos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni curtem passeio no parque em família

No último sábado, 30, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne aproveitaram o dia coladinhos com as herdeiras, Madalena e Amélia, em um parque em São Paulo, e arrancaram elogios dos fãs. "Linda família abençoada!", "Família mais cheia de luz!", destacaram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!