Xuxa revela motivo para não falar de 'lenda' no documentário

Xuxa Meneghel deixou de fora do documentário a lenda sobre o disco ao contrário e revela o motivo

A apresentadora Xuxa Meneghel não falou sobre a 'lenda urbana' sobre o seu disco tocado ao contrário durante o seu documentário no Globoplay. Agora, ela revelou o motivo para ter ignorado a história do passado .

A lenda dizia que algumas músicas de Xuxa tinham mensagens ocultas se fossem tocadas ao contrário. Além disso, outra lenda dizia que Xuxa teria um pacto com o diabo e não podia falar o nome de Deus. Porém, os assuntos não foram abordados nos cinco episódios do documentário.

“Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. 'A Xuxa teve pacto com o diabo'. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? O disco ao contrário... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande”, disse ela no site Gshow.

Então, ela contou o motivo para as lendas não terem sido abordadas no documentário. “Acho que ele [Pedro Bial – diretor] não botou porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa muito bem informada. Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: 'Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos'. Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso. Eu é que acabo respondendo as pessoas porque fico com pena delas acreditarem nisso”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globoplay (@globoplay)

Xuxa relembra sua saída da Globo

No quinto episódio do documentário no Globoplay, a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou como foi a época em que saiu da Globo e foi para a Record TV entre os anos de 2014 e 2015. Ela contou que saiu da Globo quando a emissora demonstrou que não queria mais apostar nos seus projetos como antes, enquanto a Record ofereceu o que ela queria.

“Quando eu comecei a receber uns 'nãos', eu já saquei que estava em um momento que estavam saturando. Eu falei: 'Eles não querem, mas não querem dizer a gente não quer mais você. Deixa ela dizer que não quer mais ficar aqui'. Eu não imaginei que eu iria sair dali e iria para outra televisão. Primeira coisa que a televisão falou para mim foi: 'a gente quer ver você feliz'. E eu estava infeliz na Globo. Mexeu numa coisa que não podia ter falado essa palavra para mim que já estava infeliz”, disse ela.

Então, Xuxa revelou que sente gratidão pelo seu tempo de trabalho na Globo. “Eu tenho muito respeito pela Globo. Tenho um carinho imenso pela Record por ter dito 'eu quero você aqui feliz'. A Record me deu um dos programas mais bonitos que eu fiz na minha vida, que foi o Dancing, que é muito lindo e não vou cansar de dizer isso. Sem a força da Globo, óbvio que eu não teria chegado em lugar nenhum se a Globo não tivesse me dado das 8h às 10h, das 8h às 11h, de domingo a domingo”, afirmou ela. Vale lembrar que Xuxa saiu da Record TV em 2021.