Xuxa diz como foi sua saída da Globo: 'Estava infeliz'

No documentário do Globoplay, Xuxa Meneghel relembra o sentimento da época em que saiu da Globo e foi para a Record TV

No quinto episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, a apresentadora Xuxa Meneghel relembrou como foi a época em que saiu da Globo e foi para a Record TV entre os anos de 2014 e 2015. Ela contou que saiu da Globo quando a emissora demonstrou que não queria mais apostar nos seus projetos como antes, enquanto a Record ofereceu o que ela queria.

“Quando eu comecei a receber uns 'nãos', eu já saquei que estava em um momento que estavam saturando. Eu falei: 'Eles não querem, mas não querem dizer a gente não quer mais você. Deixa ela dizer que não quer mais ficar aqui'. Eu não imaginei que eu iria sair dali e iria para outra televisão. Primeira coisa que a televisão falou para mim foi: 'a gente quer ver você feliz'. E eu estava infeliz na Globo. Mexeu numa coisa que não podia ter falado essa palavra para mim que já estava infeliz”, disse ela.

Então, Xuxa revelou que sente gratidão pelo seu tempo de trabalho na Globo. “Eu tenho muito respeito pela Globo. Tenho um carinho imenso pela Record por ter dito 'eu quero você aqui feliz'. A Record me deu um dos programas mais bonitos que eu fiz na minha vida, que foi o Dancing, que é muito lindo e não vou cansar de dizer isso. Sem a força da Globo, óbvio que eu não teria chegado em lugar nenhum se a Globo não tivesse me dado das 8h às 10h, das 8h às 11h, de domingo a domingo”, afirmou ela. Vale lembrar que Xuxa saiu da Record TV em 2021.

A obra Xuxa - O Documentário está disponível para os assinantes do Globoplay no Brasil e Internacional e tem cinco episódios.

Xuxa revela o que queria ouvir de Marlene no documentário

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma declaração forte sobre o que esperava do reencontro comMarlene Mattos na gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Em entrevista no Domingão com Huck, da Globo, ela contou que queria ouvir um pedido de desculpas, já que acusa a a sua ex-diretora de ter tido uma relação abusiva com ela durante os 19 anos de trabalho juntas. Porém, o pedido não aconteceu.

Com a expressão séria, Xuxa contou que mudou ao longo dos anos e esperava que Marlene pedisse desculpas por tudo o que aconteceu entre elas. “Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: 'Cara, me desculpa'. Ela, inclusive, falou para o Pedro: 'Eu não vou lá para pedir desculpa'. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer 'eu mudei'. Eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 eu sou outra. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra”, declarou.

Em um trecho inédito do documentário exibido no Domingão com Huck, Xuxa é questionada se existe amor por Marlene, e ela diz: “Eu já tive todos os sentimentos bons e ruins pela Marlene. Muitas vezes eu falei o que ela queria que eu falasse. Hoje eu sei andar pelas minhas pernas, falar pela minha cabeça. Eu não posso falar tudo da Marlene, ou vão querer prender a Marlene”. Então, Marlene declarou: “Não ligo. O que eu fiz, eu fiz porque precisei fazer”.