Xuxa desabafa sobre incêndio em estúdio: 'Foi um filme de terror'

Em seu documentário, Xuxa Meneghel relembra momentos assustadores durante incêndio no cenário do programa Xuxa Park: 'Aquela fumaça preta, o grito das crianças...'

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou o incêndio que atingiu o cenário do programa Xuxa Park, nos estúdios da Globo, durante entrevista em Xuxa – O Documentário, do Globoplay. No terceiro episódio, ela contou sobre o que aconteceu naquele dia e o que sentiu após a tragédia que destruiu o cenário.

O incêndio aconteceu no dia 11 de janeiro de 2001 nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro durante uma gravação. O local estava lotado de crianças e adultos, sendo cerca de 300 pessoas, e foi uma correria quando o fogo atingiu o cenário e tomou conta do espaço rapidamente. O incêndio começou com um curto-circuito e se alastrou por causa do material altamente inflamável do cenário. Na época, 26 pessoas ficaram feridas e Xuxa fez questão de visitar todos no hospital. Por causa do acidente, a emissora decidiu não exibir mais a atração em respeito às vítimas. O último Xuxa Park foi ao ar no dia 6 de janeiro de 2001, antes do incêndio.

Na entrevista do documentário, Xuxa relembrou o desespero das crianças durante o incêndio. “As crianças não queriam sair de perto de mim. Eu tinha 20 crianças grudadas em uma perna, 20 na outra, 20 em cada braço... Era uma choradeira”, disse ela, que ainda falou sobre o desespero que viu ali.

“Eu fiquei com muito medo. Foi um filme de terror. Até hoje, se você me perguntar o que mais fica grudado na minha cabeça é aquela fumaça preta, horrorosa, o grito das crianças procurando seus pais, as pessoas me botando para fora e eu querendo entrar para continuar pegando as crianças...”, declarou ela, que lembrou de uma criança que ajudou a socorrer. “Teve um menino que eu peguei no colo e, quando eu entreguei, a pele dele ficou na minha mão. Coisas assim que eu não vou esquecer”.

Xuxa revela decisão de ficar um tempo longe dos programas infantis

Por fim, Xuxa contou que ficou muito triste com o que aconteceu e quis ficar um tempo sem trabalhar com criança porque se sentia culpada. “Felizmente ninguém morreu. Eu achava que nada iria acontecer com a gente. Tudo deu de errado. Eu saí dali e acabou para mim. Eu me sentia a pessoa mais impotente do mundo e a mais culpada. Eu fiquei falando: 'se elas não tivessem vindo para me ver, não estariam passando por isso'. Eu não quero mais isso, não quero mais trabalhar para criança, não quero fazer mais nada... saí dali decidida que não iria mais fazer”, contou. Porém, ela mudou de ideia depois de alguns meses. “Depois de um ano e meio, eu estava ali brigando de novo com a Marlene e dizendo: 'eu preciso voltar a trabalhar com criança. Eu não consigo ficar...' Eu estava triste. Eu saia de casa para fazer o Planeta triste, eu saía chorando. 'Não é isso que eu quero para a minha vida, não quero isso'”, finalizou.

Xuxa relembra o incêndio no programa Xuxa Park - Foto: Reprodução / Globoplay

