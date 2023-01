William Bonner interrompe a folga e vai aos estúdios da Globo

Sem o costume de trabalhar aos domingos, William Bonner faz selfie nos estúdios da Globo durante cobertura de atos antidemocráticos em Brasília

O apresentador William Bonner interrompeu a folga em pleno domingo, 8, para acompanhar a cobertura da Globo dos atos antidemocráticos em Brasília. O comunicador fez uma selfie no estúdio de jornalismo da emissora no Rio de Janeiro para registrar este momento.

Na legenda, ele apenas informou a data. “Domingo. 08/01/2023”, escreveu.

Vale lembrar que William Bonner não costuma trabalhar aos domingos, já que não existe edição do Jornal Nacional neste dia. Ele costuma trabalhar de segunda a sábado.

Neste domingo, 8, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram invadidos por apoiadores bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições presidenciais de 2022. No ato antidemocrático, os invasores golpistas invadiram os três prédios com pedaços de paus e pedras e quebraram o que encontraram pela frente. Os locais ficaram destruídos e revirados após a ação dessas pessoas. A polícia agiu com sprays de pimenta e bombas de efeito moral para afastar os manifestantes do local.

Por causa da cobertura jornalística do que aconteceu em Brasília, a TV Globo e a GloboNews uniram forças e fizeram uma transmissão simultânea. Com isso, o programa Domingão com Huck não foi exibido neste domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

William Bonner brinca sobre o tênis de Renata Lo Prete

Durante a cobertura da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, o apresentador William Bonnerpegou os telespectadores de surpresa ao comentar sobre uma gafe de Renata Lo Prete no Jornal da Globo. Durante a transmissão ao vivo, ele brincou com o fato da amiga ter virado assunto na internet por ter aparecido de tênis no telejornal e logo depois ter trocado para um sapato de salto alto.

“Agentes de segurança valorosamente trotando. De sapato, e não de tênis, como algumas pessoas ousaram recentemente para a surpresa de muitos”, disse ele, alfinetando a colega. Ao lado dele, Renata entendeu a indireta e respondeu: “Não vou nem comentar, vamos passar pro próximo tópico".

Por fim, Bonner ainda disse: “Renata Lo Prete deveria instituir os tênis como os calçados adequados para a apresentação do Jornal da Globo”.