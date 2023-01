William Bonner surpreende ao falar de gafe de Renata Lo Prete na TV

William Bonner brinca com o fato de Renata Lo Prete ter aparecido de tênis no Jornal da Globo na última semana

Durante a cobertura da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, o apresentador William Bonner pegou os telespectadores de surpresa ao comentar sobre uma gafe de Renata Lo Prete no Jornal da Globo. Durante a transmissão ao vivo, ele brincou com o fato da amiga ter virado assunto na internet por ter aparecido de tênis no telejornal e logo depois ter trocado para um sapato de salto alto.

“Agentes de segurança valorosamente trotando. De sapato, e não de tênis, como algumas pessoas ousaram recentemente para a surpresa de muitos”, disse ele, alfinetando a colega. Ao lado dele, Renata entendeu a indireta e respondeu: “Não vou nem comentar, vamos passar pro próximo tópico".

Por fim, Bonner ainda disse: “Renata Lo Prete deveria instituir os tênis como os calçados adequados para a apresentação do Jornal da Globo”.

WILLIAM BONNER FALANDO DO TÊNIS DA RENATA LO PRETE KKKKKKKK EU TÔ PASSANDO MAL pic.twitter.com/QaKTlWzE5a — mel ˢᶜᶜᵖ (@megrassmann) January 1, 2023

William Bonner revela mico em hotel de Brasília

Em Brasília para acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, William Bonner contou uma história de bastidores durante a transmissão na Globo. Ele falava sobre os chefes de Estado internacionais que estão no Brasil para o evento. Então, ele relembrou que encontrou um membro da comitiva da Alemanha no elevador do hotel e pagou um mico ao tentar puxar assunto.

“Eu tive hoje a oportunidade de encontrar algupem do staff dele no elevador com quem conversei em inglês, mas imediatamente fui humilhado por um dos ocupantes do elevador que soltou um alemão espetacular e com grande fluência”, relatou.