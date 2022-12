Renata Lo Prete reage ao ver a repercussão do seu tênis no Jornal da Globo

Renata Lo Prete surgiu com tênis e sapato de salto alto no Jornal da Globo e se diverte com os comentários

A jornalista Renata Lo Prete foi alvo de vários comentários divertidos nas redes sociais após aparecer com dois tipos de calçados no Jornal da Globo após um ato falho. A comunicadora começou o telejornal usando tênis e, pouco depois, trocou por um sapato de salto alto. A confusão dela nos sapatos gerou repercussão na internet, que percebeu que ela se distraiu na hora de ajeitar o figurino antes de entrar no ar.

Tanto que o humorista Paulo Vieira não se segurou e brincou com Renata no Twitter. “Mais uma prova que essa mulher trabalha num horário tão cruel, que já tá ficando biruta. Tadinha”, disse ele. Ao ver o post dela, a jornalista reagiu. Renata respondeu ao post do humorista com um emoji com a mão na testa, outro desenho de uma risada e um coração.

Renata Lo Prete reage após surgir de tênis na TV

Paulo Vieira brinca com Renata Lo Prete, William Bonner e Cesar Tralli na TV

Durante o programa Melhores do Ano, do Domingão com Huck, o humorista Paulo Vieira brincou com os jornalistas indicados em uma categoria do prêmio: Renata Lo Prete, William Bonner e Cesar Tralli. Ele comparou as condições de trabalho dos três.

“Bons jornalistas todos são, mas eu vou por quem se sacrifica mais para fazer o jornalismo. William Bonner, por exemplo, trabalha sentado. Ele chama uma matéria e abre uma latinha, tá de férias. Teve que aguentar um Padre Kelman, mas é uma vida que ele teve que viver mesmo. Já tem uma vida melhor do que a vida de Tralli, que fica em pé o ano inteiro e andando de um lado para o outro, nunca ninguém arrumou um banco para ele na Globo. É um cara que a minha mãe olha e diz: 'certeza que tem 3 varizes estouradas na perna'. É um jornalista que usa meia compressora e gravata. Poderia torcer por ele, mas Lo Prete, gente...", disse ele.

E elogiou a jornalista. "Ela é a guerreira da madrugada, não sei como ela faz para ficar acordada, não sei se ela toma rebite, ela fica jogando com o segurança para não cair no sono, ela é uma mulher que o jornal dela é duas ou três horas da madrugada. Ela compete com Cine Privê. A Lo Prete merece todo o prêmio do mundo”, contou.