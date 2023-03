Viúva de Guilherme de Pádua insinua que Raul Gazolla quer ganhar fama ao falar do ex-ator: "Bom pro sucesso"

Viúva de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda cutucou Raul Gazolla, ex-marido de Daniella Perez

Sem papas na língua, Juliana Lacerda, viúva de Guilherme de Pádua (1969-2022) colocou lenha na fogueira. Ela insinuou que Raul Gazolla (67) gosta de mencionar o nome dele para ganhar fama.

O ex-ator ficou conhecido por ser o assassino de Daniella Perez (1970-1992), filha da autora de novelas, Glória Perez (74). Na época do crime, a atriz era casada com Gazolla.

Nas redes sociais, a viúva do ex-ator estava interagindo com os seguidores quando um internauta perguntou: "Você viu a entrevista do Raul Gazolla? Achei um absurdo o que ele falou do Guilherme".

Juliana respondeu: "Fazer podcast hoje em dia é muito bom para o sucesso, né, gente? Então se ele está participando de podcast, ele merece o sucesso que está tendo no momento né? Um novo sucesso. Vai ser bom eu acho para a carreira dele e é isso".

Raul Gazolla dispara que série da HBO "matou" Guilherme de Pádua

Raul Gazolla foi um dos convidados do podcast 'Cara a Tapa' e falou sobre a morte do assassino de Daniella Perez.

Guilherme de Pádua faleceu em decorrência de um infarto, apenas quatro meses após o lançamento da série documental da HBO 'Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez', que conta a história do crime.

Segundo Raul Gazolla, a série teria contribuído para a morte do assassino: “O cara era pastor numa igreja que acreditava que ele se arrependeu, então Deus perdoa... Aí os fiéis viram a série e falaram: 'espera aí, não é bem assim!' E a série matou esse filho da p*ta!", disse.

Gazolla ainda opinou sobre a série: “Para mim, a coisa mais importante que teve na série foi a pressão que ela deu nos assassinos. Isso foi maravilhoso. Porque aquele assassino, psicopata, egocêntrico da p*rra, começou a gritar para os quatro cantos: Não me entrevistaram. Meu irmão, você teve 29 anos para contar todas as mentiras que você quis e ainda queria falar na série?", disparou.