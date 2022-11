Raul Gazolla fala sobre a morte de Guilherme de Pádua

Ex-marido de Daniella Perez, Raul Gazolla fala pela primeira vez sobre a morte de Guilherme de Pádua, que foi o assassino da atriz

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 11h14

O ator Raul Gazolla falou pela primeira vez sobre a morte do ex-ator Guilherme de Pádua, que faleceu no domingo, 6, em decorrência de um infarto. Nesta segunda-feira, 7, o artista falou sobre a Folha de S. Paulo sobre a morte de Pádua, que foi o assassino de Daniella Perez, que era a esposa de Gazolla quando faleceu em 1992.

“Até o bispo da igreja dele deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto seu crime”, disse ele ao site F5, e ainda completou: “Já foi tarde. Agora tem que acertar as coisas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim”.

Por fim, Gazolla declarou: “Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em um mundo melhor hoje”.

A morte de Guilherme de Pádua

Guilherme de Pádua faleceu aos 53 anos no domingo, 6 de novembro, ao sofrer um infarto. A morte de Guilherme de Pádua foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão nas redes sociais. "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse ele.

Guilherme de Pádua foi condenado pela morte da atriz Daniella Perez. Na época, eles atuavam juntos na novela De Corpo e Alma, e ela foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992. O corpo dela foi encontrado em um matagal com perfurações. Guilherme e Paula Thomaz foram condenados por homicídio qualificado. Ele ficou alguns anos preso, mas foi solto.