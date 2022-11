Morre Guilherme de Pádua, ex-ator condenado por assassinar Daniella Perez

O ex-ator condenado por assassinar Daniella Perez, Guilherme de Pádua faleceu aos 53 anos de acordo com pastor de Belo Horizonte

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 23h40

Na noite deste domingo, 5, o ex-ator Guilherme de Pádua faleceu aos 53 anos. Quem deu a informação foi um pastor de uma igreja de Belo Horizonte que Guilherme frequentava. O ex-ator que trabalhou na novela "De Corpo e Alma" e foi condenado por matar a atriz Daniella Perez, teria morrido de ataque cardíaco em sua casa.

O pastor Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoinha afirmou em live: "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer".

Em 1992, quando atuava na novela De Corpo e Alma escrita por Gloria Perez, Guilherme assassinou a atriz e par romântico na novela, Daniella Perez brutalmente junto a sua esposa da época Paula Thomaz. Em 1996, o ator foi solto após ter ficado 6 anos e 9 meses na cadeia, cumprindo apenas um terço da sua pena.

Em 2017, o ex-ator se tornou pastor na Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte e, em 2019, abriu um canal no YouTube em que comentava sobre religião.