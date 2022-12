30 anos sem Daniella Perez: Relembre a trajetória da atriz que foi brutalmente assassinada

Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua em 28 de dezembro de 1992

Daniella Perez (1970 - 1992) foi brutalmente assassinada aos 22 anos. A atriz é filha de Gloria Perez (74) e teve sua vida interrompida de maneira trágica por Guilherme de Pádua (1969 - 2022) - que morreu em novembro, aos 53 anos, de um infarto fulminante - e a esposa dele, Paula Thomaz. Na época, a artista estava no ar na TV como Yasmin, na novela De Corpo e Alma.

A carreira de Daniella não foi longa, mas foi intensa e deixa saudades mesmo décadas depois de sua morte. Apaixonada por balé, a filha de Gloria Perez iniciou na arte aos cinco anos e é sempre lembrada por suas danças e sorrisos pelos lugares por onde já passou. Ela era casada com o também ator Raul Gazolla (67), que conheceu em uma preparação de elenco.

Na Globo, a atriz iniciou sua carreira em Barriga de Aluguel. Na novela de 1990, sua personagem era Clô, uma bailarina. Em 1991, ela foi intérprete da irmã de Gloria Pires (59) em O Dono do Mundo. No ano seguinte, deu vida à Yasmin em De Corpo e Alma. Foi neste período que ela foi assassinada pelo colega de elenco da trama e sua esposa na época .

Em 2022 seu nome voltou a ser muito comentando no país devido ao lançamento do documentário Pacto Brutal, lançado pela HBO Max. A produção mostra detalhes do assassinato e também do julgamento dos assassinos. Em 28 de dezembro de 1992, ela foi levada para um local isolado no Rio de Janeiro, onde seu corpo foi encontrado por autoridades.

Em 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão. Entretanto, como ele estava preso aguardando o julgamento pelo crime, acabou recebendo a liberdade condicional por bom comportamento. Após sair da prisão, o ex-ator virou pastor. Ele morreu em novembro de 2022, vítima de um infarto em Belo Horizonte, sua cidade natal.