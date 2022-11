Coincidência entre Guilherme de Pádua e Gloria Perez chama a atenção

A data da morte de Guilherme de Pádua gerou repercussão após os fãs lembrarem a data da estreia da novela Explode Coração, escrita por Gloria Perez

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 09h38

Os internautas ficaram chocados com a morte repentina de Guilherme de Pádua, que faleceu aos 53 anos e era o assassino da atriz Daniella Perez – filha da autora de novelas Gloria Perez. A morte dele aconteceu no dia 6 de novembro, quando ele sofreu um infarto e não resistiu. Nas redes sociais, os internautas perceberam uma coincidência inusitada em relação à morte dele.

Isso porque o dia 6 de novembro foi a data de estreia de uma novela marcante de Gloria Perez. Em 6 de novembro de 1995, a autora de novelas viu a estreia de sua novela Explode Coração, que foi a primeira novela escrita por ela após a morte de sua filha em 1992. Os internautas ficaram surpresos pela coincidência de datas entre a morte de Guilherme e a novela que marcou o retorno de Gloria Perez após a tragédia.

A morte de Guilherme de Pádua foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão nas redes sociais. "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse ele.

Guilherme de Pádua foi condenado pela morte da atriz Daniella Perez. Na época, eles atuavam juntos na novela De Corpo e Alma, e ela foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992. O corpo dela foi encontrado em um matagal com perfurações. Guilherme e Paula Thomaz foram condenados por homicídio qualificado. Ele ficou alguns anos preso, mas foi solto.