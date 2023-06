Vitor Kley vai às lágrimas no 'Encontro' ao revelar drama na família: "Eu vivo isso"

Vitor Kley vai às lágrimas em momento comovente; cantor foi consolado por Patrícia Poeta

O cantor Vitor Kley protagonizou um momento emocionante no Encontro exibido nesta quinta-feira, 22. É que ele recebeu uma surpresa da atração e acabou caindo no choro. Isso porque o galã acabou lembrando de um drama que vive com o pai há anos.

Tudo começou quando o programa exibiu o depoimento de uma fã chamada Luciana. Ela diz que se curou de uma depressão com a ajuda das músicas do artista. Muito emocionado, ele abraçou a fã e ainda disse que vive um drama parecido em casa.

"Muita luz na sua vida, estamos aqui sempre, sempre, sempre. Obrigado pelo depoimento. Você sabe que a gente passa essa barra lá em casa também, né?", começou ele. Com muitas lágrimas nos olhos, ele então detalhou a história.

"Eu vivo isso lá em casa com meu pai, né? Meu pai tem depressão desde 1992. Meu pai já veio até aqui falar sobre isso, hoje ele não tá", disse muito emocionado. "Hoje ele não tá na melhor forma assim, digamos, mas é isso, um passinho de cada vez", disse ele.

Vitor Kley ainda se apresentou com o hit O Sol. "Você fala que a gente é um presente pra ti, mas na real você é quem é um presente pra nós. Tu é que cura tudo aqui dentro", falou ele para a fã. Patrícia Poeta ficou visivelmente emocionada.

ao ponto de lágrimas nos olhos vendo o vitor kley fazer surpresa pra fã que curou da depressao com música dele no encontro — du rassi (@redwinemorebeck) June 22, 2023

Sucesso em Portugal

Recentemente, o cantor Vitor Kley (28) reuniu uma multidão em Portugal em um show especial. Ele se apresentou para uma plateia de mais de 40 mil pessoas na Baía de Cascais durante o evento Festas do Mar. O artista apresentou seus grandes sucessos, como O Sol, Morena e O Amor É O Segredo.

“Nunca imaginei, nem nos meus maiores sonhos, que eu ia para outro país, atravessar o Atlântico, e cantar para 40 mil pessoas. A galera cantou todas as músicas junto e isso me emocionou demais. Estou voltando para o Brasil com muito mais energia e não vejo a hora de ir para outros cantos desse mundo, conhecer outras culturas e levar minha música para todo mundo”, disse ele.