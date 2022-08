Vitor Kley agita plateia de 40 mil pessoas em Portugal

Vitor Kley leva seus sucessos para Portugal com show na Baía dos Cascais

O cantor Vitor Kley (28) reuniu uma multidão em Portugal em um show especial. Na última quinta-feira, 25, ele se apresentou para uma plateia de mais de 40 mil pessoas na Baía de Cascais durante o evento Festas do Mar.

O artista apresentou seus grandes sucessos, como O Sol, Morena e O Amor É O Segredo.

“Nunca imaginei, nem nos meus maiores sonhos, que eu ia para outro país, atravessar o Atlântico, e cantar para 40 mil pessoas. A galera cantou todas as músicas junto e isso me emocionou demais. Estou voltando para o Brasil com muito mais energia e não vejo a hora de ir para outros cantos desse mundo, conhecer outras culturas e levar minha música para todo mundo”, disse ele.

Neste ano, Vitor Kley já fez sete shows em Portugal e voltará em breve para mais três apresentações. Em 2023, o artista é esperado na temporada do verão europeu, com agenda de 15 shows marcados em Portugal e outros países da Europa.

