Virginia Fonseca celebra gravação do piloto de seu programa: "Muito grata"

Virginia Fonseca finaliza a gravação do piloto de seu mais novo programa de TV e celebra a sua conquista nas redes sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca está mais do que feliz com o seu novo programa de TV. Nesta terça-feira, 19, a esposa do cantor Zé Felipe contou para seus seguidores nas redes sociais que já gravou o episódio piloto da sua atração do SBT.

Em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, a loira celebrou a sua conquista e mostrou um poucos dos bastidores da gravação. Nos cliques, ela usou o cenário do programa de Danilo Gentili, mas posou com alguns de seus convidados. Entre os presentes na foto estavam seu marido, sua mãe Margareth Serrão, e os influenciadores Lucas Guedes e Rafa Uccman.

Na legenda, Virginia admitiu que estava muito feliz com o primeiro episódio. "Finalizamosssssss nosso primeiro PILOTO!!! E foi MARAVILHOSOOOO, muito grata a TODOS que fizeram esse piloto acontecer, finalizei c o coração cheio de amor e gratidão!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO!!!

Ps: esse não é nosso cenário… pegamos emprestado do Danilo Gentili kkkk Gratidão Danilo!!", disse ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Tudo sobre o programa de Virginia no SBT

Segundo o site TV Pop, a emissora SBT apostou em Virginia Fonseca, que é um fenômeno nas redes sociais, com objetivo de desafiar a concorrência nas noites de sábado. De acordo com o veículo, o programa semanal se chamará Sabadou com Virginia e deve seguir o estilo do Altas Horas, da Globo. Assim, o programa contará com bate-papos descontraídos com celebridades e apresentações musicais.

O anúncio oficial foi feito no fim de novembro, quando Virginia publicou a novidade em suas redes sociais. "Sempre me falaram que eu tinha que ter o meu programa, que era pra eu correr atrás disso e eu sempre respondi que na hora que fosse pra ser, seria!! E olha só… Chegou em mim essa oportunidade que sempre SONHEI!! Eu AMO o SBT, lembro quando eu assistia com minha mãe, pela televisãozinha do meu quarto e tinha que ficar mexendo na antena pra não falhar kkkk e agora terei meu programa aos SÁBADOS a noite", disse a influenciadora.