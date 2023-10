Virginia Fonseca é cotada para ter programa no SBT, diz site

Virginia Fonseca estaria prestes a estrear como apresentadora para enfrentar principal concorrente do SBT

Serginho Groisman e sua turma da Globo devem ficar atentos! Pelo menos, essa é a estratégia do SBT, que teria contratado um fenômeno das redes sociais com o objetivo de desafiar a concorrência nas noites de sábado. De acordo com o site TV Pop, a emissora de Silvio Santos estaria investindo pesado em um programa comandado por Virginia Fonseca.

Segundo informações apuradas pelo site, a produção já teria até mesmo um nome. O programa semanal, intitulado 'Sabadou com Virginia', seguiria o estilo do 'Altas Horas', para tentar atrair o público cativo da concorrente. Assim como a atração da Globo, o programa contará com bate-papos descontraídos com celebridades e apresentações musicais.

Além disso, o SBT estaria promovendo um grande investimento na estreia de Virgínia nas telinhas. O site revelou ainda que a emissora estaria atualmente em busca de novas ideias de quadros para serem exibidos no programa, inclusive, com sondagens internacionais em um evento de conteúdo multimídia internacional, realizado em Cannes.

A nova empreitada profissional da influenciadora, que tem sua estreia prevista para o próximo ano, teria mobilizado uma equipe de alto prestígio dentro da emissora, como o diretor Gustavo Vaccari, que atualmente é responsável pelo ‘Fofocalizando’. A grade da programação também sofreria alterações nos horários para acomodar a nova atração.

Vale lembrar que neste ano, a mãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos do relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe, fará uma aparição na emissora. A loira vai participar da próxima edição do 'Teleton', e sua participação seria como um teste para avaliar a recepção do público, segundo o site.

É importante ressaltar também que até o momento, as informações não foram confirmadas pela influenciadora digital ou pela emissora. Em contato com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a assessoria de imprensa do SBT informou que não existe nada acordado entre as partes.

Inclusive, atualmente, Virginia está com outro foco em mente. É que a loira está organizando um verdadeiro festival para celebrar o primeiro ano de vida de sua filha caçula.

Saiba todos os detalhes do festão de Maria Flor:

O próximo domingo, 22, será um dia de festa para a família de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Através de seu canal do YouTube, a loira revelou as atrações que estarão presentes para animar o evento do primeiro aniversário de Maria Flor. Segundo a loira, a celebração contará com cinco shows, que agradam às crianças e adultos presentes.

No início do mês, Virginia também revelou que o tema seria Jardim Encantado e mostrou o convite do evento. Ele foi feito em formato de caixa, toca decorada com flores e a silhueta do personagem Mickey Mouse. Ao abrir o convite, você se separa com vídeo com Mickey e Minnie Mouse, que lhe convidam para o aniversário; saiba o valor do convite luxuoso.