Vídeo vazado revela comemoração dos jornalistas da Globo

Equipe de jornalismo da Globo aparece comemorando a vitória de Lula nas eleições em vídeo feito na redação de telejornal da emissora

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 13h18

Um vídeo dos bastidores da Globo está circulando nas redes sociais nesta segunda-feira, 31, e dando o que falar! As imagens são de uma comemoração da equipe de jornalismo da emissora após a notícia de que Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições de 2022 e é o novo presidente eleito do Brasil.

O vídeo foi compartilhado pelo site Notícias da TV pelo colunista Gabriel Vaquer, que informou que as imagens estão circulando em grupos em um aplicativo de mensagens e exibe a comemoração da equipe que estava na redação do Jornal Nacional. O colunista ainda contou que o vídeo está sendo usado pelos apoiadores de Jair Bolsonaro - que não foi reeleito - para apontar uma suposta falta de imparcialidade da emissora.

Por fim, o colunista ainda revelou que o comando do Jornalismo da Globo já foi informado da existência do vídeo.

pic.twitter.com/QXs9GBs2ZL — Gabriel Vaquer 2 - A Missão (@bielvaquer2) October 31, 2022

Esposa de Lula aparece emociona em discurso

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva, a Janja, ficou emocionada ao acompanhar o marido em seu primeiro discurso como presidente eleito do Brasil. Ela ficou ao lado dele no palco e o ajudou a trocar as folhas do discurso que estava lendo para o povo brasileiro.

Ao longo da declaração, Janja se emocionou e apareceu com a expressão de quem estava segurando a emoção. Mesmo assim, ela ficou com lágrimas nos olhos e escorrendo pelo rosto ao ouvir as palavras do novo presidente do Brasil.