Esposa de Lula, Janja se emociona no primeiro discurso do novo presidente eleito

Esposa de Lula aparece com lágrimas nos olhos ao acompanhar o marido em seu primeiro discurso como presidente eleito

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 21h32

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva, a Janja, ficou emocionada ao acompanhar o marido em seu primeiro discurso como presidente eleito do Brasil. Ela ficou ao lado dele no palco e o ajudou a trocar as folhas do discurso que estava lendo para o povo brasileiro.

Ao longo da declaração, Janja se emocionou e apareceu com a expressão de quem estava segurando a emoção. Mesmo assim, ela ficou com lágrimas nos olhos e escorrendo pelo rosto ao ouvir as palavras do novo presidente do Brasil.

Em um do seu discurso político, Lula disse: “Somos um único povo, uma única nação”. E ainda completou: “Considero que tive um processo de ressureição na política brasileira. Tentaram me enterrar vivo, e agora estou aqui, para governar o país. Em uma situação muito difícil, mas tenho certeza que com a ajuda do povo vamos encontrar uma saída e restabelecer a paz”.

Lula e Janja se conheceram na década de 1980, mas se aproximaram quando ela participava das vigílias quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Na época, eles trocaram cartas e ela podia visitá-lo na prisão. Eles foram viver juntos em 2019, quando ele foi solto, e se casaram em 2022.

Janja comemora a vitória de Lula

Em seu perfil no Twitter, Rosângela Silva, a Janja, postou uma selfie com Lula logo após o anúncio da vitória dele nas eleições. Na legenda, ela comemorou a conquista do marido.

"O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo meu Amor. Parabéns Brasil. O amanhã vai ser lindoooooo", disse ela.