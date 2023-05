Tiago Leifert revela pressentimento com internação da irmã: 'Senti um negócio'

Tiago Leifert revela conexão 'sobrenatural' com a irmã, Marcela, e o que sentiu antes de saber que ela foi internada: 'Esquisito e ruim'

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao contar uma história sobre a sua conexão com a irmã, Marcela. Em uma participação no programa Faustão na Band, ele contou que teve um pressentimento antes de saber que a irmã foi internada na UTI. O comunicador contou que teve um sentimento esquisito e logo recebeu a notícia sobre a saúde da irmã antes de entrar em uma gravação do Big Brother Brasil.

"Começou a contagem regressiva do programa e eu senti um negócio extremamente esquisito e ruim, eu nunca tinha sentido aquilo, e senti um negócio ruim e pensei na minha irmã. Eu pensei: 'Ah, provavelmente eu estou viajando, longe de casa, com saudade e senti uma coisa', mas não era. Minha irmã tinha sido internada naquele momento, ela passou mal, teve uma septicemia, e ela ficou muito doente naquela semana", disse ele.

E completou: "Ela foi para a UTI e é muito difícil ela ficar doente. Eu senti, cara, eu senti na hora. Eu nunca mais esqueci porque eu não acreditei em mim, falei 'não, bobagem da minha cabeça, essas coisas não existem', mas existem e eu senti".

Após o susto, a irmã dele está bem e trabalha com o apresentador. "Graças a Deus ela está bem, está ótima, ela que cuida tudo da minha carreira, da minha vida, qualquer pedido de entrevista é ela que cuida. Se eu demorei para vir aqui, a culpa é dela", brincou.

Tiago Leifert atualiza os fãs sobre o tratamento da filha

Em janeiro deste ano, Tiago Leifert fez uma declaração para atualizar os fãs sobre o tratamento da filha, Lua, que luta contra um câncer nos olhos. “Hoje, 29 de janeiro, faz um ano que eu e a Dai postamos aquele vídeo falando do tratamento oncológico da Lua, nossa filha. E nosso objetivo era que pais pudessem procurar ajuda antes do que a gente conseguiu, que os pais pudessem diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu. E deu certo. Nesse último ano, várias crianças que têm retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes graças ao sinais que falamos naquele vídeo e os pais ficaram atentos graças ao caso da Lua. É muito importante levar a criança no oftalmo a cada seis meses”, disse ele.

Então, Leifert falou sobre o tratamento da filha. Ele contou que ela segue em tratamento e ainda não tem previsão de alta médica. “E sobre a Lua, ah, como está a Lua… A Lua entra hoje no 16º mês de tratamento. Tratamento oncológico é assim mesmo, é longo, é difícil, tem altos e baixos. Então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando. Ela tem muita coisa para fazer. E ela é uma criança de dois anos, agora ela aprendeu a dar cambalhota e pular no sofá. Além de tudo, é uma criança de dois anos e estamos eu e a Daiana falando: ‘Não, Lua!, Cuidado, Lua’. Eu sei que vocês me entendem”, contou.