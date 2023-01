Tiago Leifert fala sobre o tratamento da filha: ‘Longo e difícil’

Um ano após revelar o tratamento da filha contra o câncer nos olhos, Tiago Leifert atualiza os fãs sobre a evolução da herdeira: ’16º mês de tratamento’

O apresentador Tiago Leifert (42) falou sobre a saúde da filha, Lua (2), fruto do casamento com Daiana Garbin (41), em uma nova aparição nos stories do Instagram. A menina faz tratamento contra um tumor do tipo retinoblastoma, que é um câncer nos olhos, há mais de um ano. O comunicador falou sobre o assunto ao relembrar que já completou um ano desde que ele e a esposa falaram publicamente sobre o diagnóstico da filha.

“Hoje, 29 de janeiro, faz um ano que eu e a Dai postamos aquele vídeo falando do tratamento oncológico da Lua, nossa filha. E nosso objetivo era que pais pudessem procurar ajuda antes do que a gente conseguiu, que os pais pudessem diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu. E deu certo. Nesse último ano, várias crianças que têm retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes graças ao sinais que falamos naquele vídeo e os pais ficaram atentos graças ao caso da Lua. É muito importante levar a criança no oftalmo a cada seis meses”, disse ele.

Então, Leifert falou sobre o tratamento da filha. Ele contou que ela segue em tratamento e ainda não tem previsão de alta médica. “E sobre a Lua, ah, como está a Lua… A Lua entra hoje no 16º mês de tratamento. Tratamento oncológico é assim mesmo, é longo, é difícil, tem altos e baixos. Então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando. Ela tem muita coisa para fazer. E ela é uma criança de dois anos, agora ela aprendeu a dar cambalhota e pular no sofá. Além de tudo, é uma criança de dois anos e estamos eu e a Daiana falando: ‘Não, Lua!, Cuidado, Lua’. Eu sei que vocês me entendem”, contou.

Tiago Leifert reflete sobre o ano de 2022

No final de 2022, Tiago Leifert compartilhar uma reflexão sobre tudo o que viveu nos últimos meses."Foi bom demais e agora chega! Comecei o ano no YouTube transmitindo o Paulistão, passei metade no Amazon Prime Video e terminei o ano na Copa no Globoplay. O 3 Na Área, de fininho, ganhou sua primeira placa de 100k inscritos. Ameacei fazer lives jogando videogame mas percebi que não ia aguentar e dei um pause", disse ele.

E completou: "Tudo isso me ajudou a manter a cabeça saudável num ano complicado aqui em casa, como vcs sabem. Bebê segue firme na luta e pulando no sofá e querendo passear só que o papai tá oficialmente exausto! Lives do 3NA voltam em algum momento durante os estaduais e até lá vou descansar o quanto eu puder. Mto mto obrigado a todos vocês que apareceram aqui sempre com palavras carinhosas e que me deram apoio no meu primeiro ano solo! Feliz Natal e que 23 seja lindo. See you on the other side".