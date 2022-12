Tiago Leifert desabafa ao anunciar decisão: 'Agora chega!'

Tiago Leifert reflete sobre o ano de 2022 e desabafa com os fãs: 'O papai tá oficialmente exausto'

O apresentador Tiago Leifert deixou a TV Globo em 2021 e teve o ano de 2022 cheio de projetos na carreira. Ele teve a oportunidade de se tornar narrador e comentarista de esportes no streaming e no YouTube. Além disso, ele também se dedicou aos cuidados com a filha, Lua, de 2 anos, que luta contra um câncer nos olhos.

Agora, o comunicador compartilhou um desabafo ao refletir sobre o que viveu neste ano. Ele contou que está cansado e vai dar uma pausa em sua rotina de trabalho. "Foi bom demais e agora chega! Comecei o ano no YouTube transmitindo o Paulistão, passei metade no Amazon Prime Video e terminei o ano na Copa no Globoplay. O 3 Na Área, de fininho, ganhou sua primeira placa de 100k inscritos. Ameacei fazer lives jogando videogame mas percebi que não ia aguentar e dei um pause", disse ele.

E completou: "Tudo isso me ajudou a manter a cabeça saudável num ano complicado aqui em casa, como vcs sabem. Bebê segue firme na luta e pulando no sofá e querendo passear só que o papai tá oficialmente exausto! Lives do 3NA voltam em algum momento durante os estaduais e até lá vou descansar o quanto eu puder. Mto mto obrigado a todos vocês que apareceram aqui sempre com palavras carinhosas e que me deram apoio no meu primeiro ano solo! Feliz Natal e que 23 seja lindo. See you on the other side".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Leifert (@tiagoleifert)

Gafe ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga (73) cometeu um ato falho logo no início do programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 2. A estrela caiu na risada ao perceber o seu erro ao vivo enquanto recebia o apresentador Tiago Leifert (42). Isso porque ela chamou o jornalista de 'Meu Namorado'.

Na atração, Ana Maria Braga foi receber Tiago Leifert para o café da manhã no programa e disse: “Meu namorado”. A intenção dela era dizer “convidado”, mas errou. Rapidamente, o apresentador reagiu: “Como é que você me entrega assim, no ar? Minha esposa está vendo”.

Ana Maria não se segurou e caiu na risada com a sua gafe. “É que eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo”, disse ela, que ainda disse: “Deixa eu mandar um beijo para a Dai [Daiane Garbin, esposa de Tiago]”. E ele completou: “Pedir desculpa, né? Ela já deve estar ligando para o advogado”.