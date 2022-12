Ana Maria Braga chama Tiago Leifert de 'meu namorado' ao vivo

Ana Maria Braga comete ato falho ao vivo na TV e cai na risada ao chamar Tiago Leifert de seu namorado: 'Como é que você me entrega assim?'

A apresentadora Ana Maria Braga (73) cometeu um ato falho logo no início do programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 2. A estrela caiu na risada ao perceber o seu erro ao vivo enquanto recebia o apresentador Tiago Leifert (42). Isso porque ela chamou o jornalista de 'Meu Namorado'.

Na atração, Ana Maria Braga foi receber Tiago Leifert para o café da manhã no programa e disse: “Meu namorado”. A intenção dela era dizer “convidado”, mas errou. Rapidamente, o apresentador reagiu: “Como é que você me entrega assim, no ar? Minha esposa está vendo”.

Ana Maria não se segurou e caiu na risada com a sua gafe. “É que eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo”, disse ela, que ainda disse: “Deixa eu mandar um beijo para a Dai [Daiane Garbin, esposa de Tiago]”. E ele completou: “Pedir desculpa, né? Ela já deve estar ligando para o advogado”.

Assista ao vídeo da gafe de Ana Maria Braga: