Thiago Oliveira agradece audiência após sua estreia no É De Casa

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 13h54

Neste sábado, 9, Thiago Oliveira fez sua estreia no programa É De Casa ao lado de Maria Beltrão, Rita Batista e Talitha Morete.

O apresentador publicou em seu Instagram diversas fotos no estúdio a atração das manhãs de sábado da Rede Globo e ao lado de alguns membros do elenco de Pantanal que foram os convidados desta semana no É De Casa.

“Obrigado por você ter acompanhado nossa estreia! QUE DEMAIS TUDO ISSO. Amo vocês”, escreveu o apresentador na legenda do post.

Outro apresentador da Globo, Marcos Mion parabenizou a conquista de Thiago. “Parabéns mano! Que Deus abençoe sua jornada”, comentou o apresentador do Caldeirão.

E a colega de Thiago no comando do É De Casa, Rita Batista, também agradeceu o sucesso do primeiro dia da nova equipe no comando da atração. “Muito obrigada”, escreveu a apresentadora.

Um dos destaques da nova formação do É De Casa, foi Maria Beltrão que recebeu diversos elogios dos internautas em sua estreia!

