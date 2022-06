Maria Beltrão publica clique ao lado de Ana Maria Braga e Patrícia Poeta

Maria Beltrão irá assumir o comando do “É De Casa” nas manhãs de sábado na Rede Globo

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 20h32

Nesta quinta-feira, 23, Maria Beltrão compartilhou em seu Instagram um clique ao lado de Ana Maria Braga e Patrícia Poeta.

Na legenda da foto tirada no estúdio do programa Mais Você, a jornalista que apresentava o Estúdio I no canal Globo News escreveu: “Sobre ontem à tarde. Uma honra fazer parte das Super Manhãs da Globo com Ana Maria Braga e Patrícia Poeta”.

Nos comentários, os seguidores de Maria elogiaram a foto. “Que trio”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que tudo! Luxo! Maravilhosas”.

A partir de julho Maria Beltrão irá comandar o programa É De Casa nas manhãs de sábado na Rede Globo. Já Patrícia Poeta estará no comando do Encontro.

