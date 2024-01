Tati Machado revela os momentos finais do pai antes de falecer

Tati Machado comove ao relembrar a morte repentina do pai e revela como descobriu que ele tinha sofrido um problema de saúde grave

A apresentadora Tati Machado emocionou ao relembrar a morte repentina do seu pai, Marco Sérgio, em julho de 2021. Em entrevista na coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ela contou que o pai faleceu em decorrência de um aneurisma cerebral após ser encontrado caído no chão do banheiro.

Tati descobriu que algo tinha acontecido com seu pai ao estranhar quando ele não respondeu sua mensagem no celular. Preocupada, ela foi até o apartamento dele, mas ele não atendeu à porta. Com isso, ela chamou o chaveiro. “Aí, quando o chaveiro começou a abrir, ele falou: ‘Tem chave dentro’. Eu comecei a chorar. Tinha certeza que meu pai tinha morrido ali”, disse ela. Porém, o pai ainda não estava morto neste momento.

O pai dela foi encontrado caído no chão do banheiro e foi levado para um hospital público no Rio de Janeiro porque não tinha plano de saúde. Lá, ele foi operado e ficou no CTI, mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois.

Na entrevista para Bergamo, Tati contou sobre a tristeza de perder o pai quando estava iniciando o seu período de sucesso na carreira de apresentadora. “Foi muito difícil. É uma sensação de que eu estava ganhando tanta coisa, a minha vida melhorando tanto financeiramente, na conquista do meu sonho… Será que, para ganhar, eu preciso perder? Eu me questionei muito, muito, e me sinto culpada até hoje”, declarou.

Marido de Tati Machado revela apelido dela

A apresentadora Tati Machado estava em festa por conta do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente. Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada:

'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.