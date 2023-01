Taróloga surpreende com previsões para Manoel Soares e Patricia Poeta

No programa 'Encontro', Manoel Soares e Patricia Poeta ganharam algumas previsões reveladoras para 2023. Confira!

Eita! Parece que Manoel Soares (43) e Patrícia Poeta (46) terão um ano recheado de surpresas! Nesta quarta-feira, 04, o programa matinal Encontro, da TV Globo, recebeu uma taróloga como uma de suas convidadas. O objetivo era fazer algumas previsões para o ano dos espectadores, mas os integrantes da equipe não ficaram de fora e ficaram encantados com as suposições para o futuro.

A repórter Ju Massaoka foi a responsável por conversar com a taróloga Gloria Britho e pediu para que ela escolhesse uma carta para cada um dos apresentadores do programa. Na vez de Manoel, a sorte saiu como a “roda da fortuna”, uma carta que representa: “Um ano totalmente inesperado”, disparou a taróloga. Apesar do susto, ela complementou que este é um ótimo preceito para quem joga na Mega Sena e que Soares deve dar um pulo nas lotéricas toda semana: “Se ganhar muito, não esqueça de mim”, brincou. Será que teremos um novo milionário?

Já para a ex-apresentadora do Jornal Nacional, Patrícia Poeta, a sorte deve vir em dobro e a carta escolhida pelo destino foi a do carro. Conforme explicado pela taróloga, a apresentadora terá muitas vitórias pela frente e o sucesso é certo: “Será um ano de grande crescimento, de superação, de resgate de coisas que ficaram para trás. É um ano de muita ação.”, declarou. Ufa! A apreensão dos apresentadores se transformou em alívio com as previsões positivas!

Para avaliar o ano dos espectadores em casa, a carta do carro também foi sorteada. Segundo a taróloga, o público também terá um ano repleto de ação: “Todos podem progredir muito por meio do avanço mesmo, da disposição de agir”, explicou.

Manoel Soares conhece irmã em Encontro, relembre:

Fortes emoções! Desde que os apresentadores assumiram o comando, o programa foi palco para alguns momentos memoráveis, como o encontro emocionante de Manoel Soares com uma irmã que não conhecia, a Amanda, acompanhado ao vivo:“Tive uma surpresa maravilhosa, descobri que tenho uma irmã. Convivi com meu pai até os oito anos, por razões de violência doméstica, minha mãe acabou deixando ele, e, depois disso, ele teve uma filha”, contou na ocasião.