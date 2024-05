Saiba como Roque, braço direito de Silvio Santos, construiu patrimônio milionário

Ex-assistente de palco de Silvio Santos e diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque possui contrato fixo com a emissora; saiba valores

Diretor de auditório do SBT e ex-assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias após precisar ser internado em Jundiaí, interior de São Paulo, devido a um sangramento intracraniano. Na última terça-feira, 21, ele saiu da UTI e a esposa do artista celebrou sua recuperação.

Mas afinal, você sabe como Roque construiu seu patrimônio? Braço direito de Silvio por mais de 50 anos, ele possui contrato fixo no SBT e recebe um salário de R$ 10 mil da emissora. As informações são do 'Metrópoles Play'. Essa, no entanto, não é sua única fonte de renda.

O site ainda aponta que a fortuna do artista já ultrapassou a marca de R$ 1 milhão. Isso porque, além de uma poupança, boa parte do dinheiro recebido pelo ex-assistente de Silvio Santos vem através de imóveis alugados.

Além de seu trabalho na TV, Roque Gonçalo, de 87 anos, também fatura através das redes sociais. Atualmente, em seu perfil no Instagram, o artista já acumula mais de 180 mil seguidores, o que pode render, em média, cerca de R$ 2 mil por publicação feita.

Em sua conta, Roque compartilha com os internautas momentos em família, diversas recordações de sua longa trajetória no SBT ao lado de Silvio Santos, e ainda diverte os fãs com vídeos de humor.

Novo boletim médico de Gonçalo Roque

Após ser internado no último sábado, dia 18, Gonçalo Roque, de 87 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, São Paulo, nesta terça-feira, 21. A esposa do artista, Janilda Nogueira, celebrou a recuperação e compartilhou um desabafo nas redes sociais.

"Doa quem doer, quem ama cuida, pra amar não tem idade, nem sexualidade, nem religião. Só ama o amor cura", escreveu ela em seu perfil no Instagram. Nos comentários, os internautas escreveram palavras de apoio.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira, 21, o paciente está "estável clínica e hemodinamicamente, com evolução favorável". Por isso, foi transferido para a enfermaria. Roque passou mal enquanto almoçava em família em um restaurante. Acompanhado por sua esposa, o famoso foi levado para o hospital e os médicos detectaram um sangramento no crânio. Confira detalhes!