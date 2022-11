Manoel Soares se emociona durante ‘Encontro’ ao descobrir que tem uma irmã

Manoel Soares descobriu parentesco de maneira inusitada e conheceu a irmã durante o programa ‘Encontro’

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 14h40

O programa ‘Encontro’ desta segunda-feira, dia 14, foi marcado por muitos encontros emocionantes. O apresentador e jornalista Manoel Soares (43) revelou que conheceu a sua irmã, que até então, nem sequer sabia da existência.

A moça, que se chama Amanda, é sua irmã por parte de pai, e só teve conhecimento do grau de parentesco após uma entrevista que deu para o programa ‘Conversa com Bial’, no último fim de semana. "Tive uma surpresa maravilhosa, descobri que tenho uma irmã. Convivi com meu pai até os oito anos, por razões de violência doméstica, minha mãe acabou deixando ele, e, depois disso, ele teve uma filha", explicou o apresentador.

"Esse ano, assistindo ao programa do Bial, comecei a me identificar com a história, tudo dava a entender que éramos irmãos pelo pai e ele falou o nome do meu pai. Aí foi emoção, já procurei, mandei carta, e-mail. Manoel entrou em contato comigo", contou Amanda.

O encontro emocionante foi registrado pelo programa e Manoel pareceu surpreso ao ver a semelhança entre ele e a irmã: “Olhar para ela foi absurdo porque me vi no rosto. Ao mesmo tempo que é assustador, é lindo, é como encontrar o primeiro amor. Ela é a versão do Manoel de saia!”, disse ele.

Após boatos, Manoel Soares comemora aniversário de Patrícia Poeta

Após tantos boatos e especulações, Manoel Soares mostrou que o clima nos bastidores do programa ‘Encontro’ é de amizade e profissionalismo. Ele usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Patrícia Poeta, que completou 46 anos de vida no último dia 19.

“Hoje é o aniversário dessa minha amiga e parceira querida, a quem eu desejo toda a felicidade do mundo! E claro que ela merecia um Encontro mais do que especial né, minha gente?! @patriciapoeta, espero que você tenha sentido todo nosso carinho!”, escreveu o jornalista em uma publicação no Instagram.