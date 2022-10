Manoel Soares homenageia Patrícia Poeta em seu aniversário: "Amiga e parceira querida"

A apresentadora Patrícia Poeta completou 46 anos e ganhou uma homenagem especial de Manoel Soares nas redes sociais

Manoel Soares (43) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Patrícia Poeta, que completou 46 anos de vida nesta quarta-feira, 19.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou algumas fotos ao lado da aniversariante do dia e do bolo que ela ganhou no programa Encontro para comemorar o novo ciclo, e deixou uma mensagem de felicitação.

"Hoje é o aniversário dessa minha amiga e parceira querida, a quem eu desejo toda a felicidade do mundo! E claro que ela merecia um Encontro mais do que especial né, minha gente?! @patriciapoeta, espero que você tenha sentido todo nosso carinho!", escreveu o jornalista.

Ele também aproveitou para agradecer a presença de Dudu Nobre (48) e dos convidados que fizeram parte do Encontro de hoje. "Dudu Nobre, obrigado pela presença, irmão! E minha plateia, claro, é sempre incrível receber vocês! Tamo junto!", completou Manoel a postagem.

Confira a homenagem de Manoel Soares para Patrícia Poeta:

Patrícia Poeta reflete sobre mudanças

A apresentadora Patricia Poeta refletiu sobre a nova fase de sua vida. Em entrevista para a capa digital da Máxima, ela fez uma avaliação sobre as mudanças que passou, inclusive ao assumir o comando do programa Encontro. "Voltei a morar em São Paulo depois de 22 anos. Assumi um programa novo, com uma equipe nova, em um prédio novo... Foi tudo bem intenso. Eu adoro isso! É o que me move", afirmou ela em um trecho da conversa.

