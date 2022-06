Taís Araújo homenageia Fátima Bernardes após participação no Encontro: ''Sou muito fã''

Carinhosa, Taís Araújo rasga elogios para os 10 anos de Fátima Bernardes no Encontro

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 13h45

A atriz Taís Araújo (43) foi a convidada do Encontro com Fátima Bernardes (59) da última quinta-feira, 16.

Sempre muito carinhosa com seus amigos, é claro que, após a participação no programa, ela aproveitou para se declarar.

No Instagram, a esposa de Lázaro Ramos (43) publicou uma sequência de registros. O primeiro, ao lado da apresentadora e, os outros, posando no cenário que foi feito especialmente para ela.

“Sou suspeita pra falar pois sou muito fã do Encontro com a Fátima Bernardes. Esse programa é realmente um sucesso que ao longo desses 10 anos levou diversos debates importantes para as manhãs de tantos brasileiros, oportunizou muitas pessoas e eu tive a honra de participar dele algumas vezes, mas hoje em especial, foi demais pra mim!”, começou na legenda.

“Inclusive ainda estou processando esse carinho em forma de homenagem! Muito obrigada!”, agradeceu em seguida.

Ao final, Taís fez questão de ressaltar seu desejo de um novo projeto envolvendo a novela Cheia de Charme. “Obs: Sim! Eu tenho esperanças de rolar um filme sobre as Empreguetes, quem também partilha desse sentimento comenta aqui”, brincou.

Veja os registros de Taís Araújo no Encontro com Fátima Bernardes: