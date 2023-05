Susana Vieira quebra protocolo e beija Manoel Soares no ‘Encontro’: ‘Calma, mulher’

Apresentador Manoel Soares fica sem reação após receber beijão de Susana Vieira ao vivo no ‘Encontro’

A atriz Susana Vieira (80) causou durante sua participação no programa matinal da Globo, o ‘Encontro’, nesta segunda-feira, 29. Além de fazer Patrícia Poeta (46) sentar no chão do estúdio, a artista também quebrou outro protocolo e resolveu trocar carinhos com o apresentador Manoel Soares (43). A veterana da emissora deu um beijão no jornalista ao vivo.

A cena inusitada aconteceu assim que Susana adentrou o estúdio. Enquanto cumprimentava Manoel, a atriz representou Hebe Camargo (1929-2012), que era conhecida por dar selinhos nos famosos. Foi então que ela pediu para demonstrar todo o seu carinho e beijar o apresentador: "Oi, Manoel! Um selinho!”, a loira pediu.

Manoel ficou bastante surpreso com o pedido da convidada, mas não negou: "Um selinho? Já comecei bem a semana", o comunicador disparou e foi de encontro com a veterana da Globo, se inclinou e deu um beijão na atriz. A atitude deixou os demais membros da equipe impressionados. A jornalista Tati Machado ficou perplexa com a cena.

Em seguida, Susana explicou o motivo por trás do selinho: “A gente combinou, pois ele prometeu para a mãe dele. Ela mandou ele me dar um beijo, mas que fosse um beijo tipo de novela", a atriz revelou o combinado. Sem graça, Manoel explicou: "Calma, mulher! Pelo amor de Deus", brincou o marido da empresária Dinora Rodrigues.

Para finalizar, Susana, querecentemente interpretou a personagem 'Cândida', na novela ‘Terra e Paixão' da Globo, foi questionada por Patrícia sobre a troca de carinho. A atriz explicou: “Isso é um beijo técnico de cinco da tarde”, disse, mostrando que a atitude foi uma representação e faz parte de seu trabalho como artista.

Susana Vieira dá beijão em Manoel Soares no ‘Encontro' - Reprodução/Globo

Susana Vieira e Patrícia Poeta protagonizam cena inusitada:

Durante o ‘Encontro’ desta segunda-feira, 29, Susana Vieira gerou um climão. Após Patrícia Poeta monopolizar a entrevista com a artista, ela perguntou se Manoel Soares tinha uma pergunta. O jornalista fez seu questionamento e a atriz deu uma longa resposta. Enquanto Susana falava, Patrícia chegou a se sentar no chão perto da plateia do programa. Confira o vídeo!